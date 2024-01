Nachruf Unitas Haan trauert um Ehrenmitglied Horst Plesch

Als Aktiver schritt Plesch engagiert zur Tat. Der gelernte Maurer galt auf dem Feld als „schmales Hemd“, setzte aber von der Außenspoition viele Akzente. Später erinnerte er sich gerne an die Partien auf dem Großfeld. In der Saison 1958/59 schaffte Plesch mit der Unitas den Aufstieg in die Landesliga. Eine rheumatische Erkrankung bereitete der Sportler-Karriere 1969 ein frühes Ende, der Unitas blieb Plesch jedoch als Sportwart verbunden. In jene Zeit fielen auch die Freundschaftsspiele gegen die Nationalmannschaften aus Russland, Ungarn, Südkorea, Tschechien, Belgien und Holland in der Halle an der Adlerstraße. Alte Plakate mit den Unterschriften der Nationalspieler waren für ihn eine schöne Erinnerung, ebenso die gesammelten Wimpel, Pokale, Fotos und Zeitungsausschnitte, die von einer abwechslungsreichen Zeit zeugten.