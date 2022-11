Handball-Oberliga Ronny Lasch kündigt seinen Abschied an

„Ich habe mit Stefan Panthel besprochen, dass wir den Vertrag zum Saisonende auflösen. Ich schaffe es nicht mehr, Beruf, Familie und Sport unter einen Hut zu bringen – so ehrlich muss man sein. Bevor ich das Niveau nicht mehr bieten kann, was die Mannschaft braucht, höre ich auf.“ Der zweifache Vater will sich in Zukunft neben den beruflichen Herausforderungen vor allem um seine Familie kümmern. „Man muss einfach Prioritäten setzen“, sagt er und betont: „Für mich selbst ist es schade. Erfolg macht ja auch Spaß und pusht. Jetzt versuchen wir, den fast perfekten Nachfolger zu finden.“ Der Rückzug vom Chefcoach-Posten steht fest, dem Verein bliebt Lasch aber auch in Zukunft erhalten.