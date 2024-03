Handball, Oberliga Unitas stolpert, Wülfrath überrascht

TV Lobberich – DJK Unitas Haan. Einen kleinen Dämpfer im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga muss die Unitas hinnehmen. Der Spitzenreiter unterliegt beim Außenseiter am Niederrhein. Mit 29:31 (14:14) verloren die Gäste beim TV Lobberich und verpassten es besonders im ersten Durchgang, bereits für klare Verhältnisse zu sorgen. „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Einzig die Chancenauswertung war mangelhaft. Wir hätten uns da viel deutlicher absetzen müssen“, trauerte Unitas-Trainer David Horscht den vergebenen Möglichkeiten nach und zählte allein elf Fehlwürfe aus der Nahwurfzone. Das fehlende Haftmittel am Ball wollte Horscht dabei nicht als Ausrede zählen lassen: „Daran lag es sicher nicht. Vielleicht fehlten einfach ein paar Prozent bei der Konzentration.“