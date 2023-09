Der Oberliga-Favorit kehrt in die Erfolgsspur zurück So macht ein Heimspiel der Unitas Haan Spaß

DJK Unitas Haan – DJK Adler Königshof 38:27 (20:13). In der Abwehr kompakt stehen, im Angriff das Tempo hoch halten und die Anzahl der eigenen Fehler minimieren – diese Vorgaben von David Horscht erfüllten die Unitas-Handballer über weite Strecken im Spiel eins nach der ersten Saisonniederlage. Entsprechend entspannt analysierte der Haaner Chefcoach später die Vorstellung seiner Mannschaft: „Wir hatten diesmal mehr Bewegung im Angriff, obwohl Königshof sehr offensiv gedeckt hat. 38 Tore sind aber eine gute Ausbeute. Das war deutlich besser als letzte Woche. Auch in der Abwehr waren wir wesentlich griffiger.“ Das Fazit von Horscht fiel also positiv aus: „Heute bin ich rundum zufrieden. Das war ein gutes Heimspiel – nach der letzten Woche war das nicht so selbstvertändlich.“