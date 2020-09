Handball : Unitas Haan scheitert an den eigenen Erwartungen

Die Haaner Handballer haben noch eine Menge Nachholbedarf – und verlängern ihre Vorbereitungsphase jetzt bis zu den Herbstferien.

TV Lobberich – DJK Unitas Haan 33:25 (13:12). (bs) Im Vorfeld der Oberliga-Begegnung machten sich die Unitas-Handballer Hoffnungen, endlich den ersten Punkt in der neuen Saison einzufahren. Doch das Unterfangen misslang, weil die Fehlerquote der Haaner in den letzen 20 Minuten wieder enorm anstieg und der Gegner damit leichtes Spiel hatte, sich deutlich abzusetzen.

In Lobberich ging das Projekt „Jugend forscht“ in die nächste Runde. Durchaus erfolgreich, denn der erst 19-jährige Lukas Patten, der seine erste Oberliga-Partie überhaupt absolvierte, kam am Ende auf vier Treffer und zählte mit dem gleichaltrigen Jannik Hedram, der fünf Mal erfolgreich war, zu den besten Werfern im Unitas-Team. Rang eins belegte unangefochten Kevin Thomé, der vor allem in den letzen zehn Minuten offensiv auftrumpfte und am Ende zehn Tore auf seinem Konto hatte. Zuvor allerdings ließ der Rück­raumakteur ebenso wie seine Mitspieler etliche gute Chancen liegen.