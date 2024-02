Handball-Oberliga Philippe d’Avoine hält den Ball lieber flach

Haan Nach anderthalb Jahren im Trikot des Oberligisten LTV Wuppertal legte Philippe d’Avoine am Ende der Spielzeit 2019/20 zunächst eine Pause ein. „Ich wollte wegen des Studiums ins Ausland gehen, aber das hat sich dann zerschlagen“, erzählt der Handballer. Kurz danach kam ein Anruf von Moritz Blau, einem Haaner Urgestein. „Er hat mich überredet, bei der Unitas anzufangen – und das war meine beste sportliche Entscheidung“, berichtet d’Avoine, der jetzt in der vierte Saison in Haan aufläuft – jener Stadt also, in deren Krankenhaus er 1995 das Licht der Welt erblickte. Wohnort ist aber nach wie vor Wuppertal. Dort wuchs er mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Paul auf, der aktuell mit Mettmann-Sport darum kämpft, Anschluss zum Oberliga-Spitzenreiter Unitas zu halten.