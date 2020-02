Handball : Unitas Haan peilt fünften Heimsieg in Folge an

Marvin Mohrmann fehlt dem Haaner Rückraum vermutlich vier Wochen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Haaner Handballer beweisen im neuen Jahr Aufwärtstrend und wollen die Serie in eigener Halle gegen den Oberliga-Dritten LTV Wuppertal ausbauen. Im Hinspiel trennten sich die Kontrahenten mit einem 26:26-Unentschieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

DJK Unitas Haan – LTV Wuppertal. Gemeinhin neigt Kai Müller nach Siegen nicht zur Euphorie, weil der Unitas-Trainer den Blick meist schon nach vorne richtet. Auch der 41:21-Kantersieg im Derby bei Mettmann-Sport war für Müller eine Momentaufnahme, aber „eine schöne“, wie er mit einem Lächeln im Gesicht formuliert. „So ein Ergebnis und so ein Spielverlauf sind ja nichts Gewöhnliches“, erläutert er und betont: „Das war eine prima Leistung. Die Mannschaft hat sich zu Recht gefreut und den Sieg auch verdient.“ Dann aber setzt sich wieder die nüchterne Art des Übungsleiters durch, als er feststellt: „Morgen interessiert das keinen mehr zwingend.“ Will heißen: Mit dem Anpfiff der Heimpartie gegen den LTV Wuppertal (19.30 Uhr, Halle an der Adlerstraße) müsse sich die Haaner Handballer ihre Meriten neu verdienen.

In den ersten drei Begegnungen der Rückrunde feierte die Mannschaft von Kai Müller drei Siege hintereinander und behauptet Rang sechs in der Oberliga. Drei Pluspunkte mehr stehen beim Dritten LTV zu Buche. Die Wuppertaler handelten sich zuletzt ein ärgerliches Unentschieden gegen den TV Oppum ein. Über weite Strecken des Heimspiels rannte das Team um Spielertrainer David Kreckler einem Rückstand hinterher und sah sich fünf Minuten vor dem Ende mi 27:32 im Hintertreffen. Der Schlussspurt kam einem Kraftakt gleich. Erst fünf Sekunden vor dem Abpfiff glich Florian Görigk zum 32:32 aus. Weil Sven Pack danach den schnellen Anwurf der Krefelder unterband, kassiert der Wuppertaler die rote Karte. Den fälligen Siebenmeter von Fabian Bednarzik parierte jedoch LTV-Torhüter Mathis Stecken – und rettete damit seiner Mannschaft das hart erkämpfte Remis.

Eine Punkteteilung, die den Wuppertalern immer noch böse aufstößt, gaben sie doch damit Rang zwei in der Liga an die DJK Adler Königshof ab. Nun stehen die Zeichen auf Wiedergutmachung. „Ich erwarte ein enges Spiel. Wir müssen sicherlich alles abrufen, um in Haan zu bestehen“, erklärt David Kreckler mit Respekt. Den LTV-Spielertrainer sieht Kai Müller als Dreh- und Angelpunkt in der Partie am Samstagabend. „Es wird schwierig, weil er sieht, wo die Schwächen liegen“, lobt der Unitas-Coach die individuelle Qualität Krecklers. Zu den weiteren Trümpfen der Gäste zählt er Rückraum-Akteur Florian Görigk und Mathis Stecken – „das ist keiner der schlechten Torhüter“. Müller spricht von einem „guten Paket mit starken Individualisten“.

Auf der anderen Seite wollen die Haaner Handballer die Sache im Kollektiv richten. „Das ist unabdingbar in unserer personellen Situation“, stellt Kai Müller fest, denn dem Trainer brechen wichtige Säulen aus dem Erfolgsteam der Vorwoche weg. So knickte Marvin Mohrmann schon recht früh in der Begegnung mit dem Fuß um und fällt nun mit Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk erst einmal aus. „Für ein MRT ist der Knöchel noch zu geschwollen“, berichtet Müller. Eine finale ärztliche Diagnose gibt es also noch nicht, doch Müller rechnet mit einer vierwöchigen Ausfallzeit. Dazu wusste im Derby Hendrik Kinscheck zu überzeugen, der aus der zweiten Mannschaft in den Oberliga-Kader rückte, jetzt aber wegen einer Mandelentzündung passen muss.