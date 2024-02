Handball-Oberliga Unitas Haan feiert den nächsten Erfolg in Königshof

DJK Adler Königshof – DJK Unitas Haan 29:33 (17:16). War es die späte Anwurfzeit am Sonntagnachmittag in Königshof, die den Unitas-Handballern nicht behagte? Oder lag es am unbequemen Gastgeber? Fest steht jedenfalls, dass die Haaner in Königshof nur mühsam in die Begegnung fanden und bis zum Schluss hart um die beiden Punkte kämpfen mussten.