Trainer David Horscht warnt vor den Qualitäten des Gegners Unitas Haan nimmt Schlusslicht TV Lobberich sehr ernst

DJK Unitas Haan – TV Lobberich. Trotz der starken Vorstellung am vergangenen Sonntag gegen Oppum üben sich die Unitas-Handballer vor dem nächsten Heimspiel am Sonntag (11.15 Uhr, Halle an der Adlerstraße) in Zurückhaltung. Aus gutem Grund, wie David Horscht betont. „In der letzten Saison waren die Lobbericher im oberen Mittelfeld zu finden“, berichtet der Haaner Chefcoach und warnt, das Oberliga-Schlusslicht zu unterschätzen: „Die sind schlecht gestartet. Die Tabelle spiegelt nicht das wahre Vermögen der Mannschaft wider.“ Das unterstreicht der Blick auf die letzten drei Begegnungen des TVL, die allesamt eng verliefen. Im Heimspiel gegen den TSV Kaldenkirchen erkämpften die Lobbericher ein 30:30-Unentschieden und holten damit den bislang dritten Punkt in dieser Saison. Bitter war die knappe 39:40-Niederlage im Kellerduell beim Neusser HV. Und dann verkaufte sich der Tabellenletzte im Duell gegen Spitzenreiter Mettmann-Sport richtig teuer, zog am Ende lediglich mit 21:24 den Kürzeren.