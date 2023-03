Handball-Oberliga Unitas muss die Hürde LTV Wuppertal nehmen

LTV Wuppertal – DJK Unitas Haan. Gleich zwei Aufgaben müssen die Unitas-Handballer am Sonntag (17 Uhr, Dieckerhoff Str. 18) lösen. Weil die HSG Hiesfeld/Aldenrade am vergangenen Wochenende sehr kurzfristig die Begegnung in Haan absagte, fehlt der Mannschaft von Markus Neußer jetzt der Spielrhythmus. „Wenn man nur alle zwei Wochen spielt, ist das nicht so toll, aber wir können es nicht ändern“, sagt der Unitas-Coach. Zugleich hebt er jedoch das Positive hervor: „Wir haben für die Kranken und Verletzten mehr Zeit zur Regeneration.“ Und ergänzt: „Wir müssen halt das Beste daraus machen.“ Dabei schwingt die Hoffnung mit, dass am Sonntag auch Raphael Korbmacher (Muskelfaserriss) wieder mit von der Partie ist. Allerdings schränkt Neußer ein: „Das entscheidet sich erst beim Warmmachen.“ Nicht im Kader steht definitiv Marvin Mohrmann, der sich noch auf Hochzeitsreise befindet.