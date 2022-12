Handball-Oberliga Markus Neußer folgt auf Ronny Lasch

Die Entscheidung fiel Ronny Lasch sichtlich schwer, doch vor dem letzten Heimspiel der Unitas-Handballer gab der Trainer des Haaner Oberligisten bekannt, dass er sein Amt Mitte Januar aus beruflichen und privaten Gründen aufgibt. Dem Klub will er aber im Hintergrund verbunden bleiben. Ursprünglich wollte Lasch den verlustpunktfreien Spitzenreiter ein letztes Mal in der Partie beim TV Lobberich betreuen. Nun aber steht fest: Der scheidende Chefcoach kann Weihnachten bereits in vollen Zügen mit der Familie genießen und sich auf seine neuen Aufgaben in 2023 vorbereiten. Denn sein Nachfolger bis zum Sommer 2023 steht inzwischen fest. Markus Neußer, der zu Regionalligazeiten das Unitas-Trikot trug und später unter anderem den Lokalrivalen Mettmann-Sport als Trainer führte, stellt sich als Interimscoach zur Verfügung.