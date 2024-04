Co-Trainer Matthias Aschenbroich verabschiedet sich Unitas spielt und feiert am Samstagabend

DJK Unitas Haan – HSV Überruhr. Zum Abschluss einer überaus erfolgreichen Saison treten die Unitas-Handballer ein letztes Mal vor eigenem Publikum an. Allerdings weicht der Oberliga-Meister von seinem gewohnten Heimmodus ab. Statt am Sonntagmorgen um 11.15 Uhr empfangen die Haaner ihre Gäste bereits am Samstag um 18 Uhr in der Halle an der Adlerstraße. Aus gutem Grund, denn ab 19 Uhr beginnt in der Gaststätte zur Brücke die große Saisonabschlussfeier des Klubs. In der Halle gibt es eigens einen Kartenvorverkauf.