Der Drittliga-Absteiger ist einfach zu stark Unitas Haan leistet TB Wülfrath erfolglos Gegenwehr

DJK Unitas Haan – TB Wülfrath (Frauen) 18:31 (10:17). Die Rollen waren in der Regionalliga-Begegnung schon vor dem Anpfiff klar verteilt. Während die TBW-Handballerinnen den Abstecher nach Haan nur als Intermezzo auf dem Weg zur Tabellenspitze ansahen, wollten sich die Haanerinnen, die mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt stecken, vor eigenem Publikum möglichst teuer verkaufen. Ein Unterfangen, dass der Mannschaft von André Wernicke zumindest in den ersten zehn Minuten glänzend gelang, denn in dieser Phase hielten die Gastgeberinnen die Partie ausgeglichen.