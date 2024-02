Frauen-Handball – Regionalliga Die Lage des Frauen-Teams der Unitas Haan ist prekär

HC Weiden 2018 – DJK Unitas Haan (Frauen). Anstatt sich in Richtung des Mittelfeldes der Regionalliga zu orientieren, rutschten die Unitas-Handballerinnen durch zwei Niederlagen in Folge auf den vorletzten Platz ab. Da auch die direkte Konkurrenz überraschende Siege einfuhr, ist die aktuelle Lage prekär. Ausgerechnet in dieser Phase müssen die Haanerinnen am Samstag (19.45 Uhr) in Weiden antreten. Die Gastgeberinnen gelten als sehr heimstark, schlugen den Tabellenführer TB Wülfrath zuletzt vor eigenem Publikum deutlich und verloren beim Aufstiegsanwärter HC Gelpe/Strombach nach einem starken Auftritt nur knapp.