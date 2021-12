Handball : Unitas läuft sich nach langer Pause für Hiesfeld warm

HSG Hiesfeld/Aldenrade – DJK Unitas Haan. Seit dem 23. November sind die Unitas-Handballer inzwischen ohne Spielpraxis, weil zuletzt positive Coronatests Verschiebungen vonnöten machten.

So fiel vor einer Woche auch das attraktive Oberliga-Derby bei Mettmann-Sport aus. Diesen Samstag wollen die Haaner nun den nächsten Versuch starten, vor Weihnachten noch einmal aufs Parkett zurückzukehren. Allerdings nicht mit aller Macht. „Wir werden Freitag und Samstag noch einmal Tests durchführen und hoffen, dass auch Hiesfeld das macht“, sagt Ronny Lasch. Der Trainer, der sich erst vor wenigen Tagen über Familenzuwachs freute, stellt fest: „Es wäre schade, wenn gerade jetzt jemand in Quarantäne und Weihnachten allein feiern müsste. Da müssen alle Seiten Nachsicht und Weitsicht walten lassen.“

Unabhängig davon nahmen die Haaner nach ihrer Zwangspause vom vergangenen Wochenende am Mittwoch erstmals wieder Ballkontakt auf. Einen Tag später stand die taktische Vorbereitung auf Hiesfeld im Fokus. Als „Wundertüte“ bezeichnet Lasch den Gegner: „Sie zeigen zwei, drei starke Spiele und verlieren dann wieder überraschend.“ Doch auch das Unitas-Team ist in diesen Wochen unberechenbar. „Im Moment ist es schwer für uns, irgendeine Standortbestimmung zu machen“, gesteht Lasch. Für den Chefcoach ist heute (19 Uhr) in Hiesfeld wichtig, dass „die Abwehr gut steht und wir von hinten raus Gas geben“.