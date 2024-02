Handball-Oberliga Unitas lässt Mettmanner Steilvorlage liegen

DJK Unitas Haan – TSV Kaldenkirchen 1:31 (13:17). Die Unitas-Fans hatten sich nach der Karnevalspause auf eine attraktive Oberliga-Begegnung in der Halle an der Adlerstraße gefreut. Zumindest der Spannungsbogen stimmte am Sonntagmorgen, aber das allein reichte nicht, um die Anhänger zufriedenzustellen. Dabei standen die Vorzeichen gut, den Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen. Immerhin leistete sich Verfolger Mettmann-Sport am Samstagabend einen fatalen Ausrutscher im Heimspiel gegen Schlusslicht Neusser HV. Offenbar hinterließ diese Pleite aber auch bei den Haaner Handballern Spuren.