Handball-Oberliga Unitas Haan lässt in Oppum keine Siegzweifel aufkommen

Handball Oppum – DJK Unitas Haan 27:38 (14:21). In der Hinrunde überrollten die Unitas-Handballer in eigener Halle den abstiegsgefährdeten Kontrahenten und feierten am Ende einen deklassierenden 40:21-Erfolg. Diesmal fiel das Ergebnis nicht so deutlich aus, doch am Gewinner dieser Partie gab es von Beginn an keinen Zweifel. Philippe d’Avoine sorgte mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung (4.). Sieben Minuten später baute Lennard Austrup den Vorsprung auf 7:2 aus. Und dann vergrößerte Andreas Nelte mit seinem Treffer zum 13:6 (18.) das Polster erstmals auf sieben Tore.