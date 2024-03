Frauen-Handball – Regionalliga Keine schönen Aussichten für die Unitas-Frauen

DJK Unitas Haan – TV Aldekerk II (Frauen). Die Situation bei den Unitas-Handballerinnen ist bedrohlich. Auch unter dem alten Namen HSG Adler Haan kämpfte die Mannschaft von Trainer Andre Wernicke in den letzten Jahren in schöner Regelmäßigkeit um den Verbleib in der Regionalliga. Während sie in der Vergangenheit den Ligaverbleib dann doch recht frühzeitig realisierte, sieht es in der aktuell Saison nicht danach aus. Zwar hat der Drittletzte HSV Überruhr nur einen Punkt Vorsprung auf die Unitas, aber auch dieser Rang könnte nicht reichen. Auf dem ersten sicheren Nichtabstiegsplatz steht aktuell der TV Aldekerk II, der fünf Punkte mehr auf dem Konto vorweist als die Unitas.