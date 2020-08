Handball : Unitas-Talente sollen in Landesliga reifen

Letztes Jahr ging Frank Peters mit der Mannschaft noch in der A-Jugend-Regionalliga an den Start. Der komplette Kader bleibt fast komplett erhalten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan In der abgelaufenen Saison spielten sie noch als A-Jugend in der Regionalliga Nordrhein. Jetzt steht für den Nachwuchs die erste Bewährung im Seniorenbereich an – allerdings ohne die erfahrenen Kräfte, die ins Oberliga-Team rücken.

Auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft setzt die Unitas auf die eigenen Talente. Die A-Junioren spielten in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga Nordrhein, belegten dort am Ende einen respektablen siebten Platz. Jetzt muss sich die Mannschaft erstmals im Seniorenbereich beweisen. Bis auf zwei Spieler die aus Studiengründen den Verein verließen, blieb der Kader zusammen und soll sich nun in der Landesliga an die rauere Luft im Senioren-Handball gewöhnen. „Unser Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt“, sagt Frank Peters, der jetzt auf der Bank gemeinsam mit Ulrich Weishaupt die Verantwortung trägt, da sein Sohn Christian Peters in der neuen Saison als Chefcoach des Oberliga-Teams agiert. Mit ihm wechselten zudem einige der erfahren Akteure aus dem Landesliga-Kader in die höhere Klasse. Und genau darin sieht Frank Peters für die neue Saison das Problem. „In der A-Jugend-Regionalliga haben sie ein gutes Niveau geboten, aber wenn die jungen Burschen auf alte, erfahrene Hasen treffen, deren körperliche Präsenz größer ist, dann stoßen sie schnell an ihre Grenzen.“

Auf die Unitas-Talente wartet also eine besondere Herausforderung. „Technisch und läuferisch ist das weniger ein Problem, aber wenn sie auf eine gebundene, massive Deckung treffen“, erklärt Peters und führt aus: „Diese Defizite sind nicht von heute auf morgen zu beheben, etwas durch Kraft- oder Fitnesstraining. Das braucht ein bis zwei Jahre.“ Geduld ist in den nächsten Monaten also eine wesentliche Tugend. Zudem fehlen der „Jugend-forscht-Gruppe“, wie sie Peters nennt, erfahrene Spieler wie Hendrik Kinscheck oder Moritz Ziegler, die das Team führen können. „Jetzt müssen sie komplett allein die Verantwortung übernehmen“, stellt Peters fest und erläutert: „Aus dem A-Jugend-Kader müssen sich noch starke Leader-Typen herausarbeiten. Deshalb müssen wir höhere Ziele in diesem Jahr ganz hinten anstellen. Die Mannschaft muss in ihrer Entwicklung erst die nächste Stufe erreichen.“ Und beim Blick weiter nach vorne, tritt Frank Peters ebenfalls auf die Bremse: „Was im zweiten Jahr kommt, muss man schauen. Das zweite Jahre ist immer das schwierigste, sagt man. Wie weit hat der Lerneffekt angeschlagen – davon hängt ab, wie ich weitere Ziele angehen kann.“

Landesliga-Kader Tor: Laurin von Maier, Niklas Mack. Feld: Johnny le Riche, Yannick Büdenbender, Jonathan Manger, Nick Kusenberg, Timo Thum, Luca Kokemohr, Julian Disler, Tim Theisen, Nils Lohse, Max Koemmet, Liam Hain, Julius Wiener, Tim Reulich, Aaron Briesemeister, Jannik Hedram, Steven Schröder.

Gleichwohl blickt der Trainer optimistisch nach vorne: „In der Regionalliga haben sie gut gespielt, das Potential ist also da, die Veranlagung und das Können auch. Es geht um die körperlichen Defizite, die es abzuarbeiten gilt.“ Aktuell in der Vorbereitung absolviert das Landesliga-Team vier Übungseinheiten in der Woche, später soll sich das auf zwei bis drei Einheiten einpendeln. Dabei liegt das Augenmerk auch darauf, auf Dauer einen Unterbau für die Oberliga-Mannschaft zu haben, deshalb bietet sich engagierten Spielern aus der Reserve die Chance, das ein oder andere Mal beim Training der Ersten mit von der Partie zu sein. „Sie sollen in der Lage sein, den Sprung in die Oberliga zu schaffen“, erläutert Frank Peters den Plan.

Das Saisonziel Landesliga-Erhalt ist für den Trainer realistisch. Die Pluspunkte seiner Mannschaft? „Alle sind technisch versiert, wissen schon mit dem Ball umzugehen, sind lernbereit und lernwillig und im Repertoire schon weit fortgeschritten“, nennt Peters gleich eine ganze Reihe von Trümpfen. Dazu zählt er auch die Kondition. „Die Jungs können über 60 Minuten hohes Tempo gehen. Das ist ein Riesenvorteil, weil wir auch entsprechend wechseln können.“ Die Taktik ist daher klar: Aggressiv aus der Deckung heraus nach vorne spielen und durch schnelles Umschalten das hohe Tempo in Tore ummünzen. Und damit vielleicht auch dem einen oder anderen Ü 30-Handballer den Zahn ziehen. Andererseits ist das irgendwie auch die Flucht nach vorne, denn gegen einen kompakten Deckungsverbund tut sich das Unitas-Team aktuell noch schwer, weil es an der Durchschlagskraft im Eins-gegen-Eins-Spiel hapert. Auch deshalb hängen in der Landesliga die Trauben vorerst noch sehr hoch.