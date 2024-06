Unitas Haan hat einen neuen Frauen-Trainer Jörg Frohnert tritt die Wernicke-Nachfolge an

Mehrfach befanden sich die Unitas-Handballerinnen in den vergangenen Jahren mittendrin im Abstiegskampf der Regionalliga. In der abgelaufenen Saison schafften sie es dann nicht mehr, den Klassenerhalt noch in trockene Tücher zu bringen. Nun also stehen die Haanerinnen vor einem Neuanfang in der Oberliga. Überwiegend mit dem bekannten Personal, dafür aber mit einem neuen Trainer. Die Entscheidung von André Wernicke, sein Amt als Chefcoach niederzulegen, fiel erst auf der Zielgeraden der Saison und brachte den Klub in Schwierigkeiten. „Die Nachricht kam sehr spät, dass muss man schon sagen“, stellt Stefan Panthel fest. Der Manager der Unitas erfuhr im Osterurlaub von der neuen Konstellation und machte sich direkt auf die Trainersuche. „Ich habe viele Kollegen angeschrieben und Dutzende von Telefonaten geführt“, berichtet er und freut sich nun, eine „sehr gute Wahl“ getroffen zu haben.