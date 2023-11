Klare Rollenverteilung im Derby der Frauen-Regionalliga Haan ist im Derby gegen TB Wülfrath krasser Außenseiter

DJK Unitas Haan – TB Wülfrath (Frauen). Die Ausgangslage kann eindeutiger nicht sein: Während die Haaner Handballerinnen mit 4:14 Punkten im Tabellenkeller festhängen, setzt Drittliga-Absteiger Wülfrath mit 14:2 Zählern zum Sprung auf den Regionalliga-Gipfel an. Deshalb sieht auch Stephan Becker die Gäste am Sonntag (15.15 Uhr, Halle an der Adlerstraße) ganz klar in der Favoritenrolle. „Der TBW ist gerade die Übermannschaft in der Liga, hat den Aufstiegsfavoriten HC Gelpe/Strombach mit 18 Toren aus der Halle geschossen“, sagt der Co-Trainer der Unitas und stellt nüchtern fest: „Wir müssen schauen, dass wir nicht zu hoch verlieren, werden uns deshalb reinhängen. Unter normalen Umständen gewinnen wir das Spiel nicht – da müsste der TBW schon einen ganz schlechten Tag erwischen und wir zu absoluter Top-Form auflaufen.“