Sahnehäubchen auf eine starke Saison Unitas Haan holt auch noch den Kreispokal

HG Remscheid – DJK Unitas Haan 20:34 (10:17). Im Finale des Kreispokals setzte Oberliga-Meister Unitas das i-Tüpfelchen auf eine Spielzeit, die das Team von David Horscht mit dem Aufstieg in die Regionalliga krönte. Jetzt bekamen die Haaner schon einen ersten Vorgeschmack auf die neue Saison, denn im Pokal-Endspiel wartete mit der HG Remscheid eine Mannschaft, die in der aktuellen Regionalliga-Saison den fünften Platz belegte. Von einem ersten Test wollte Trainer Horscht jedoch nichts wissen. „Das Spiel wäre vermessen, dafür haben auf beiden Seiten wichtige Spieler gefehlt. Es war vielmehr eine Bestätigung der Saison und der Beweis, dass eine gewisse Gier und Menalität in den Jungs steckt. Das Format Regionalliga gilt es sich in der Vorbereitung zu erarbeiten“, betont der 37-Jährige.