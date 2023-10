Bittere Abfuhr gegen Oppum bleibt in Erinnerung Unitas Haan hat noch eine Rechnung offen

DJK Unitas Haan – Handball Oppum. Nach dem Remis im spannenden Gipfeltreffen beim Oberliga-Spitzenreiter Mettmann-Sport wartet auf die Unitas-Handballer nun eine Mannschaft aus dem Mittelfeld. Allerdings haben die Haaner am Sonntag (11.15 Uhr, Adlerstraße) mit Oppum noch eine Rechnung offen, denn in der vergangenen Saison fügten die Gäste dem damaligen Titelkandidaten die erste Niederlage bei – und machten damit das Titelrennen wieder spannend. Jetzt will das Unitas-Team keinesfalls erneut stolpern. „Nach einem solchen Top-Spiel wie gegen Mettmann ist die Fallhöhe natürlich da, aber weil es gegen Oppum geht, habe ich jetzt keine Motivationsprobleme“, berichtet David Horscht. Der Trainer betont: „Wir sind alle guter Dinge, haben im Aufstiegskampf noch alles in eigener Hand.“ Eine Woche später folgt schon das nächste Heimspiel gegen den TV Lobberich, ehe mit dem LTV Wuppertal wieder ein Gegner aus den Top-Vier wartet. „Dann wird die Aufgabe schon etwas knackiger“, erklärt Horscht.