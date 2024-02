Handball-Oberliga Unitas Haan hat Neusser HV von Beginn an im Griff

Neusser HV – DJK Unitas Haan 29:36 (12:18). Die Unitas-Handballer ließen beim Oberliga-Schlusslicht keinen Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Von Beginn an übernahm der Spitzenreiter das Kommando und führte nach fünf Minuten bereits mit 4:1. Bis zur Pause bauten die Haaner ihren Vorsprung auf 18:12 aus. Und auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft von David Horscht konzentriert. Dabei mussten die Gäste kurzfristig auf ihren Rückraumwerfer Philippe d’Avoine verzichten, der über Rückenprobleme klagte. „Durch die Bank weg war es ein gute Vorstellung“, fand Trainer Horscht diesmal aber kein Haar in der Suppe. „Auch Steven Schröder und Henrik Rahlmeyer haben sich nahtlos eingefügt“, stellte er fest. Dazu ragte Lennard Austrup im Rückraum heraus und steuerte acht Treffer zum Erfolg bei.