Handball : Unitas hakt Derby-Niederlage ab und schaut nach vorne

TV Krefeld-Oppum – DJK Unitas Haan. Allzu lange hält sich Kai Müller nicht mit der Analyse des letzten Heimspiels auf. In der Oberliga-Partie hielten die Unitas-Handballer die Reserve der SG Langenfeld zwar auf 17 Toren – eine Abwhrleistung, die normalerweise zum Sieg reicht.

Weil die Haaner jedoch im Angriff gleich reihenweise gute Chancen liegen ließen, kassierten sie eine bittere 15:17-Niederlage. „Natürlich waren alle enttäuscht, aber wir tragen das nicht durch die ganze Woche, sondern blicken lieber nach vorne“, erklärt der Unitas-Coach. Was sich am Sonntag (12.15 Uhr) in Oppum ändern muss, liegt für Müller auf der Hand: „Wir müssen im Abschluss etwas frecher und selbstbewusster werden.“ Ziel ist es, diesmal eine solide Wurfquote zu bieten.