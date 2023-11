Das Horscht-Team nimmt die LTV-Hürde locker Unitas Haan hält LTV Wuppertal souverän in Schach

LTV Wuppertal – DJK Unitas Haan 26:38 (14:21). Mit dem achten Sieg in dieser Saison verteidigten die Unitas-Handballer die Oberliga-Spitze. Dabei lieferten die Wuppertaler weniger Gegenwehr als erwartet. „Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie nicht vollzählig war“, stellte David Horscht fest. Dabei gaben in der Oberliga-Begegnung jedoch die eigenen Qualitäten den Ausschlag. „Wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir über eine gute Abwehr zu schnellen Toren kommen“, berichtete der Haaner Trainer. So zog sein Team von 4:4 (7.) dank vieler Tempogegenstöße auf 10:4 (14.) davon.