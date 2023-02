Handball-Oberliga Unitas Haan gibt sich in Mettmann keine Blöße

Mettmann-Sport – DJK Unitas Haan 27:30 (14:18). Die Unitas-Handballer wurden ihrer Favoritenrolle im Oberliga-Derby gerecht. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase führte und dominiert der Spitzenreiter die gesamte Spielzeit, leistet sich im zweiten Durchgang zwar eine zehnminütige Schwächephase, behielt am Ende aber souverän die Oberhand. „Das war ein schweres und kompliziertes Spiel bei einem starken Tabellendritten. Mit dem Auftritt meiner Mannschaft kann ich so absolut zufrieden sein, das war eine starke Vorstellung“, freut sich Unitas-Trainer Markus Neußer über den Erfolg bei seiner Rückkehr in die Herrenhaus-Halle nach zehn Jahren. „Schade, dass wir uns für die Aufholjagd nicht belohnt haben. Realistisch betrachtet hat die Unitas aber verdient gewonnen“, gratulierte ME-Sport-Trainer Andre Loschinski seinem Kollegen zum Sieg.