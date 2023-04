Handball-Oberliga Unitas Haan geht hochmotiviert ins nächste Heimspiel

DJK Unitas Haan – TV Kaldenkirchen. Das Titelrennen in der Oberliga hat engültig an Spannung verloren, denn am Donnerstagebend baute Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach seinen Vorsprung auf fünf Punkte aus – und nur noch drei Partien sind in diese Saison zu absolvieren. Rein rechnerisch fehlt den Mönchengladbachern noch ein Punkt, um in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga zu realisieren. Dabei hat die Mannschaft von Ronny Rogawska nach nunmehr drei Heimspielen hintereinander noch zwei weitere Begegnungen vor eigenem Publikum in Folge als Trumpf. Eine Serie im Endspurt der Saison, die vielleicht einen Vorteil bedeutete.