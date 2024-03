Frauenhandball, Nordrheinliga Unitas kann TBW Schützenhilfe leisten

Im letzten Heimspiel der laufenden Runde empfangen die Wülfratherinnen Aufsteiger Polizei SV Köln am Samstag um 18 Uhr in der MTC-Arena. Die Gäste vom Rhein konnten bisher erst fünf Zähler einfahren und stehen bereits als Absteiger in die Oberliga fest. Erneut gehen die Kalkstädterinnen als klarer Favorit in die Partie. Dieses Mal wollen sie ihrer Rolle gerecht werden, um die Hoffnung auf die Meisterschaft weiter am Leben zu halten. „Das fängt natürlich bei der Einstellung an“, weiß der erfahrene Trainer und ist sich sicher, dass diese gegen die Kölnerinnen stimmen wird: „Jede weiß, auf was es ankommt, und wir wollen uns so präsentieren, wie wir es gewohnt sind.“