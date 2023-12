Frauenhandball, Regionalliga Wülfrath will oben bleiben, Unitas braucht Konstanz

Zum Auftakt empfangen die Wülfratherinnen am Samstag Königshof. Mit den Adlern kommen auch zwei Spielerinnen an die alte Wirkungsstätte zurück: Annika Rosenboom und Pia Schmidt spielten lange in der Jugend und Zweitvertretung des TBW, ehe sie nach Königshof wechselten und dort im Vorjahr den Aufstieg in die Nordrheinliga feierten. Im Hinspiel hielt der Aufsteiger lange zum Auftakt in die neue Liga gegen die Wülfratherinnen mit, musste sich am Ende aber klar geschlagen geben.