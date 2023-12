Ein Lokalduell mit Reizfaktor Unitas Haan freut sich auf den TuS Lintorf

DJK Unitas Haan – TuS Lintorf. Das Gedränge in der Halle an der Adlerstraße dürfte am Sonntag (Anpfiff 11.15 Uhr) besonders groß sein. Immerhin erwartet Spitzenreiter Unitas den aktuellen Oberliga-Fünften TuS Lintorf. Eine spannende Begegnung, die zu Saisonbeginn in dieser Form noch nicht abzusehen war, denn die Spielzeit zuvor kämpften die Gäste vehement um den Klassenerhalt. Nun aber mischt die Mannschaft von Alex Schult im oberen Tabellendrittel mit. Eine Leistung, die David Horscht Respekt abnötigt. „Die Lintorfer sind überraschend gut in dieser Saison. Mit der gleichen Mannschaft haben sie ein Jahr gegen den Abstieg gekämpft, machen jetzt aber vieles richtig und spielen auch guten Handball“, sagt der Haaner Chefcoach.