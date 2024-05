Ende einer Ära im Haaner Frauen-Handball Cheftrainer André Wernicke hört auf

Der Abstieg der Unitas-Handballerinnen aus der Regionalliiga war absehbar. Auch unter neuem Namen schafften es die Haanerinnen nicht, ihre spielerische Qualität zu steigern. Bereits unter dem Namen HSG Adler Haan war die Mannschaft von Trainer André Wernicke in den vergangenen Jahren mehrfach akut abstiegsgefährdet. Während sich die Adler zuvor durch besondere Regeln während der Corona-Pandemie und reduzierten Abstiegsplätzen retten konnten, war das Resultat nun deutlich. Im ersten Jahr nach der Rückkehr unter das Dach der Unitas war der Abstieg unausweichlich. Mit nur fünf Siegen aus 26 Begegnungen und zehn Zählern Rückstand auf das rettende Ufer war den Verantwortlichen früh klar, dass die Mannschaft den bitteren Gang in die Oberliga antreten muss. Teils klare Niederlagen deuteten an, dass die Qualität der Unitas für die Regionalliga in der Form nicht ausreichend und das Team so nicht konkurrenzfähig ist.