Frauen-Handball – Regionalliga Frauen-Team der Unitas verabschiedet sich

DJK Unitas Haan – HC Gelpe/Strombach (Frauen). In der Regionalliga steht der letzte Spieltag dieser Saison an. Die Unitas-Handballerinnen nehmen am Sonntag (Anpfiff 15.15 Uhr) Uhr in der Sporthalle Adlerstraße Abschied von der vierten Liga. Der Abstieg in die Oberliga steht bereits seit Wochen fest. „Wir verabschieden uns vorerst“, betont Andre Wernicke vor der Partie. Der Haaner Trainer hofft, dass seine Mannschaft schnell den Wiederaufstieg schafft. Wernicke stellt fest: „Das Saisonziel haben wir verfehlt. Umso wichtiger ist es, im letzten Spiel eine gute Leistung zu zeigen und uns damit bei allen Fans und Unterstützern zu bedanken.“ Mit dem HC Gelpe/Strombach gibt eine Mannschaft ihre Visitenkarte in der Halle an der Adlerstraße ab, die den eigenen Ansprüchen in der Meisterschaft ebenfalls hinterherlief.