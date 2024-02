Frauen-Handball – Regionalliga Haanerinnen sehen in Weiden kein Land

HC Weiden 2018 – DJK Unitas Haan (Frauen) 40:26 (21:12). Die Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga wird für die Unitas-Handballerinnen immer dünner. Anders als in den vergangenen Jahren, als sich die Haanerinnen noch unter dem Namen HSG Adler knapp retten konnten, sind die Aussichten in der laufenden Saison sehr mau. Zu inkonstant sind die Leistungen der Unitas. Während der Angriff phasenweise zu überzeugen weiß, zeigt die Haaner Defensive erhebliche Schwächen. Der Unitas gelingen im gebundenen Offensivspiel durchaus überzeugende Leistungen, doch das Rückzugsverhalten ist oft zu schwach, um Begegnungen in der vierten Liga gewinnen zu können.