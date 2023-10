Haaner Handballerinnen benötigen dringend Punkte Unitas-Team hofft auf Kehrtwende in Aldekerk

TV Aldekerk II – DJK Unitas Haan (Frauen). Für André Wernicke waren die Auswärtsspiele in der Aldekerker Vogteihalle oft aussichtslose Unterfangen. Nicht selten kehrte der erfahrene und ebenso engagierte Trainer mit deutlichen Niederlagen im Gepäck zurück. Das soll sich an diesem Wochenende ändern. Wenn die DJK Unitas Haan am Sonntag um 17 Uhr auf die Drittligareserve des TV Aldekerk trifft, stehen die Chancen nicht schlecht, etwas Zählbares mitzunehmen. Ein Erfolg ist auch dringend notwendig, wenn die Haanerinnen nicht weiter den Anschluss an das Mittelfeld der Regionalliga verlieren wollen.