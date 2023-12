Die Abstiegsgefahr in der Regionalliga steigt Unitas-Handballerinnen droht weiteres Ungemach

Nur mit einem Sieg in Überruhr reduziert das Wernicke-Team die Abstiegsgefahr in der Regionalliga. Andernfalls halten die Haanerinnen die rote Laterne in der Hand.

08.12.2023 , 05:15 Uhr

Jessica Strelau soll die Abwehr stabilisieren. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Lars Faßbender