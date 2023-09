Trainer André Wernicke hofft auf eine volle Tribüne Frauen-Team der Unitas braucht wieder einen Sieg

DJK Unitas Haan – Turnerschaft St. Tönis (Frauen). (lafa) Die Niederlage beim bisher punktlosen Aufsteiger DJK Adler Königshof schmerzt die Unitas-Handballerinnen immer noch. Statt sich mit einem Sieg etwas Luft zur unteren Region zu verschaffen, laufen die Haanerinnen nun Gefahr, mit einer Niederlage im Heimspiel gegen St. Tönis in der Tabelle abzurutschen. Denn die Gäste haben traditionell hohe Ziele und wollen mittelfristig in die Dritte Liga aufsteigen. Bisher liefen sie ihren eigenen Ansprüchen hinterher und es folgten auf den Derbysieg gegen den TV Aldekerk II zum Saisonauftakt drei teils deutliche Niederlagen in Folge.