Handball : Unitas fegt Neusser Drittliga-Reserve aus der Halle

Auswärts sind die Haaner Handballer noch ungeschlagen. In den Herbstferien wollen sie weiter an den Defiziten arbeiten.

HSG Neuss/Düsseldorf II – DJK Uni­tas Haan 20:34 (8:15). Mit einem Erfolgserlebnis gehen die Unitas-Handballer in die Herbstferienpause. Durch den klaren Sieg in Neuss sind die Haaner auswärts noch ungeschlagen. Ein echter Gradmesser war die Reserve des Drittligisten HC Rhein Vikings aber nicht. „Schon nach fünf Minuten war alles klar“, sah Kai Müller die Frage nach dem Sieger früh beantwortet. „Die Neusser Jungs hatten uns nichts entgegenzusetzen – es war schon ein Leistungsunterschied erkennbar“, stellte der Unitas-Trainer fest. Schnell übernahm sein Team mit 5:1 (5.) das Kommando und lag später mit 6:2 und 8:3 in Front. Fünf Minuten vor der Pause wuchs der Vorsprung auf sieben Treffer an. Diesen Abstand hielten die Gäste bis zum Ende der ersten Halbzeit.