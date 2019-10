Handball : Unitas Haan kann auf die Abwehr bauen

Haan Gemeinsam mit Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein stellt die Unitas die beste Defensive der Handball-Oberliga. Allerdings tut sich das Team von Trainer Kai Müller zu Hause noch schwer. Am Samstag kommt die SG Langenfeld II.

In den vergangenen Jahren war die DJK Unitas Haan in der Adlerstraßen eine Macht. In der aktuellen Spielzeit läuft es aber besonders in eigener Halle noch nicht so rund für die Oberliga-Handballer von Trainer Kai Müller, die ihre ersten beiden Heimspiele verloren haben. „Es wird Zeit für einen Heimsieg“, weiß daher auch Müller und hofft, dass dies bereits am kommenden Wochenende gelingt: „Wir müssen den Bock einfach umstoßen.“