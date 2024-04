Handball-Oberliga Der Erfolg der Unitas Haan hat viele Väter (und Mütter)

Haan Die Rückkehr in die Regionalliga nach 18 Jahren Abstinenz war für die Unitas-Handballer ein langer und steiniger Weg, der 2020 in einer Sackgasse zu enden schien. Vor allem die Diskussionen in der Haftmittelfrage verschlissen viel Kraft – bei den Verantwortlichen, aber auch bei den Sportlern. Die Auswirkungen der Corona-Krise machten dem Klub zudem finanziell zu schaffen. Deshalb kündigte der damalige Vorsitzende Wolfgang Goeken an: „Wir können Oberliga spielen, aber ohne Haftmittel.“ Etwas diplomatischer formulierte es Martin Blau, damals zuständig für den Bereich Sponsoring: „Wenn wir ehrlich sind, geht es nicht mit Haftmittel. Momentan hat sich alles zugespitzt, deshalb können wir nicht verbindlich sagen, dass wir genug Geld zusammenbekommen, um die Reinigung bezahlen zu können.“