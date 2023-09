Mit vier Punkten steht das Wernicke-Team im Mittelfeld Unitas Haan: Frauen-Team bejubelt den zweiten Sieg

DJK Unitas Haan – TuS Königsdorf (Frauen) 25:23 (13:12). Trotz eines verschlafenen Starts blieben die Punkte in Haan. Die Unitas-Handballerinnen gewannen ihr zweites Spiel in Folge und freuen sich nun über ein ausgeglichenes Punktekonto (4:4). In einer spannenden Regionalliga-Begegnung behielt die Mannschaft von Trainer Andre Wernicke in eigener Halle letztlich knapp mit drei Toren Differenz die Oberhand.