Handball : Unitas bringt den Sieg über die Ziellinie

Lennart Riemann (beim Wurf) zeigte sich unbeeindruckt von der LTV-Aufholjagd des LTV. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Dabei tun sich die Haaner Handballer gerade in den letzten zehn Minuten sehr schwer. Zwei wichtige Tore erzielt in dieser Phase Moitz Ziegeler aus der Unitas-Reserve. Und auch Lennart Riemann beweist am Ende Nervenstärke.