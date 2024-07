Spaß am Handball und Ehrgeiz schließen sich nicht aus Unitas Haan bekommt eine neue Frauenmannschaft

Info

Im Seniorenbereich gehen für die Unitas Haan in der Saison 2024/25 sieben Mannschaften auf Punktejagd. Das Aushängeschild ist die erste Herrenmannschaft, die nach dem Aufstieg in die Regionalliga den Klassenerhalt anpeilt. Die Zweite geht in der Verbandsliga-Gruppe 3 an den Start sowie die Dritte und Vierte in der Regionsoberliga.

Die erste Frauenmannschaft der Unitas muss sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Oberliga neu aufstellen. Dagegen will die Zweite nach dem Aufstieg aus der Landesliga in der Gruppe 4 der Verbandsliga beschwingt aufspielen. Derweil läuft die Drittvertretung in der Regionsliga auf und startet hier am 21. September in die Meisterschaft.

Saisonbeginn für die anderen Unitas-Mannschaften ist am Wochenende 7./8. September 2024.