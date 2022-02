Handball : Unitas Haan behauptet Rang drei – trotz noch vier Nachholspielen

Haan In der Handball-Oberliga häufen sich die corona-bedingten Spielausfälle. Für die Mannschaft von Ronny Lasch läuft es besonders schlecht.

Zwar mussten die Oberliga-Handballer der DJK Unitas Haan ihr Heimspiel, das am Sonntag ab 11.15 Uhr über die Bühne gehen sollte, unerwartet wegen Corona-Fällen in den eigenen Reihen absagen, aber rein tabellarisch hatte das keine Folgen. Das lag wohl auch daran, dass gleich fünf weitere Begegnungen in der Liga ausfielen. Während der TV Geistenbeck, der ebenfalls zwölf Pluspunkte auf seinem Konto hat, regulär spielfrei war, musste Mettmann-Sport auch aus Corona-Gründen pausieren. Dritter im Bunde der Verfolger ist nun die DJK Adler Königshof, die sich beim TV Angermund knapp mit 22:21 durchsetzte.

Allerdings haben die Unitas-Handballer noch ein Faustpfand in der Tasche, denn inzwischen stehen fünf Nachholbegegnungen auf ihrem Restprogramm. Lediglich die Partie bei ME-Sport ist bereits terminiert und soll am 22. Februar steigen – falls die Spieler beider Mannschaften dann wieder fit sind. Königshof hat noch zwei Begegnungen offen, darunter das Duell gegen die Haaner. ME-Sport holt neben dem Derby noch das Heimspiel gegen den Bergischen HC II nach, gegen den übrigens auch der TV Geistenbeck nachsitzen muss.

Zeit genug, das durch Corona Versäumte wieder aufzuholen, bleibt den Oberliga-Handballern noch. Da sind zum Beispiel die beiden offiziellen Nachholtermine am Karnevalswochenende 26./27. Februar und am 23./24. April, dem Ende der Osterferien. Dazu droht den betroffenen Mannschaften die eine oder andere englische Woche, denn bis zum 15. Mai muss die Punkterunde beendet sein. Es sei denn, der Verband Niederrhein entschließt sich, die laut Rahmenspielplan freien Wochenenden bis zum 12. Juni für Nachholspiele in der Oberliga freizugeben. Für die Verbands- und Landesliga sind in dieser Phase hingegen Entscheidungsspiele eingeplant.