Handball : Unitas Haan baut auf ein starkes Torhüter-Duo

Bilden seit mehr als acht Jahren eine verschworene Gemeinschaft: Tobias Joest (links) und Christopher Seher. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Mit Christopher Seher und Tobias Joest hat der Handball-Oberligist eine Trumpfkarte zwischen den Pfosten.

Als Christopher Seher vor einem Monat mit dem Fuß umknickte, ahnte der Torhüter der DJK Unitas Haan nicht, wie schwer die Verletzung ist. Letztlich diagnostizierten die Mediziner einen Riss beider Außenbänder im Sprunggelenk, dazu ein lädiertes Syndesmoseband. „Ich brauche noch ein bisschen“, sagt der Schlussmann und ein Hauch von Wehmut schwingt in seiner Stimme mit. Denn die Ärzte prognostizierten dem Sportler mindestens acht Wochen Pause, will heißen: Erst nach den Herbstferien kann er wieder mit Handball beginnen. Aktuell ist Seher daher im regulären Übungsbetrieb außen vor, macht lediglich Fitnesstraining – also all das, wofür er den Fuß nicht braucht. „Sonst bekäme ich die Krise“, gesteht er und fügt dann hinzu: „Nächste Woche fange ich mit dem Wackelbrett an.“ Unter Anleitung von Physiotherapeut Christoph Kirschner macht der Keeper dann Übungen, die gut für die Stabilität im Sprunggelenk sind. Die Verletzung gibt jedoch das Tempo vor.

In den Oberliga-Partien ist Seher derzeit zum Zuschauen verurteilt. Immerhin sitzt er dabei auf der Haaner Ersatzbank, weil er trotz Verletzung auf dem Spielberichtbogen aufgeführt ist. Die Last der Verantwortung zwischen den Pfosten ruht jedoch auf den Schultern von Tobias Joest. „Ich finde es sehr schlimm, weil man nicht eingreifen kann“, sagt Seher und erläutert dann: „Tobi hat super gehalten, aber es tut schon weh, wenn man wie beim Spiel gegen Mettmann nicht helfen kann.“ Die Niederlage gegen ME-Sport traf die Haaner ins Mark. Wie kann er dem Kollegen von der Bank aus helfen? „Das Wurfbild schaut von draußen anders aus, als wenn man im Tor steht“, berichtet Seher. Die Kunst liegt also darin, die Wurf-Eigenarten und Gewohnheiten gegnerischer Angreifer im Abschluss zu erkennen. „Gegen gute Spieler habe ich schon oft gespielt. David Kreckler vom LTV Wuppertal ist zum Beispiel einer, der gerne zockt – das kann man dann schon weitergeben“, plaudert Seher aus dem Nähkästchen. Überhaupt sei eine gute Spielvorbereitung für Torhüter „nicht unwichtig“. Videos anschauen gehört dazu, denn Handballer haben oft den gleichen Bewegungsablauf. „Wir können dann besser reagieren“, weiß Seher. Viele Dinge erarbeiten sich die Keeper dabei auch mit Michael Wupper, dem Co-Trainer der Unitas und zuständig für die Betreuung der Torhüter.

Bei Christopher Seher liegt die Liebe zum Sport im Blut. „Meine Mutter hat schon Handball gespielt“, berichtet er. Dabei fing er selbst zunächst mit Fußball an, kam dann über Freunde zum Handball. Der Unterschied zwischen den beiden Ballsportarten? „Die Mentalität untereinander und gegen den Gegner ist eine andere. Handball hat eine andere Emotionalität, auf der man aufbauen kann. So kann man mit fünf Toren zurückliegen und den Rückstand trotzdem in zehn Minuten aufholen. Das ist schon etwas anderes.“ Und weshalb steht er ausgerechnet im Tor, wo die Bälle dem Keeper nur so um die Ohren fliegen. „Man hat mich damals einfach reingestellt und ich habe wohl nicht so viel verkehrt gemacht“, erzählt Seher mit einem Schmunzeln. Und dann hebt er das Positive hervor: „Man kann Einfluss auf das Spiel nehmen, um zu gewinnen.“ Was hält er von der Regel, den Torhüter für einen weiteren Feldspieler herauszunehmen? „Körperlich ist das ungewohnt, da man in andere Stresssituationen kommt. Und Handball wird dadurch zu einer Überzahlsportart, außerdem lassen sich Zwei-Minuten-Strafen einfacher umgehen,“ sagt der Keeper. Dazu gibt es oft Treffer ins leere Tor. „Inzwischen hat man sich mehr darauf eingestellt, eine noch schnellere Mitte zu spielen“, erläutert Seher.

Der 28-Jährige spielt seit dem Sommer 2017 für die Unitas. Zwölf Monate später folgte Tobias Joest. „Wir sind gute Freunde auf und abseits des Platzes. Ich kann ihn nachts um drei Uhr anrufen – und er kommt“, beteuert Seher. Vor acht Jahren spielten beide erstmals in der zweiten Herrenmannschaft des Bergischen HC zusammen. Später trennten sich für gut drei Jahre die sportlichen Wege, bis Joest in 2018 von der SG Langenfeld nach Haan wechselte. „Wir verstehen uns echt gut, das war auch der Grund, weshalb ich zur Unitas gekommen bin“, bestätigt Joest das harmonische Miteinander. Was macht den Menschen Seher aus? „Es ist seine Art: Er ist immer lustig, weiß aber auch, wann er sich konzentrieren muss. Es kommt nicht von ungefähr, dass er jetzt auch Kapitän ist, gemeinsam mit Pascal Schusdzarra“, erzählt Joest.

Im Training fehlt Tobias Joest der Kollege weniger, weil auch die Torhüter aus der zweiten Mannschaft dabei sind, aber „im Spiel ist das blöd, deshalb wollte ich, das Chrissi trotzdem auf der Bank sitzt, weil wir uns immer gegenseitig beraten und Tipps geben“, sagt der 25-Jährige. Trotz der gesunden Konkurrenz bilden die beiden Schlussleute ein Team. „Kein Spieler sitzt gerne auf der Bank, aber jeder gönnt dem anderen sein gutes Spiel“. Wie anstrengend ist es, allein in der Verantwortung zu stehen? „Das eigentlich Anstrengende ist die Konzentration. Wir bewegen uns ja nicht so viel wie die Feldspieler“, führt Joest aus. Wichtig sei es, einen erfahrenen Kollegen an der Seite zu haben, wie zum Beispiel im Derby gegen ME­Sport mit Sebastian Goeken. „Da hatte ich keinen guten Tag, aber ich wusste, dass der Jockel für ein paar Paraden gut ist“, erklärt Joest und ergänzt: „Man hat als Torhüter ein Gefühl, wann man wechseln muss.“ Doch nicht nur das Miteinander der Torleute ist wichtig, sondern auch das harmonische Zusammenwirken mit der Abwehr, sei es mit dem Innenblock oder den Spielern auf den Halbpositionen. „Gerade gegen Mettmann hat da nicht viel gepasst. Irgendwie lief es bei allen an diesem Tag nicht“, blickt Joest noch einmal auf die Derby-Niederlage zurück.

Auch Tobias Joest spielte zunächst Fußball, bevor er mit elf, zwölf Jahren zum Handball ging und sich dort ins Tor stellte. „Ich habe mir dabei nicht viel gedacht“, erzählt er. Schrecken die harten Würfe der Angreifer denn nicht ab? „Wenn man früh damit anfängt, hat man noch keine Hemmungen oder Angst. Und die Geschwindigkeit der Bälle steigert sich Jahr für Jahr nur etwas. Das ist ja auch eine Entwicklung, ein Prozess. Wer heute als Erwachsener damit anfängt, hat sicher mehr Respekt.“ Gerne schaut sich Joest bei anderen Torhütern etwas ab. Beim BHC war es der frühere Junioren-Vizeweltmeister Mario Huhnstock, der mit den Bergischen in die 1. Bundesliga aufstieg. Oder Nationaltorhüter Hennig Fritz. Von Vorbildern mag Joest dabei nicht sprechen, erklärt vielmehr: „Das sind Leute, an denen ich mich orientiere.“

Tobias Joest hat den Ball immer im Blick . Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Christopher Seher ist stets hochkonzentriert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)