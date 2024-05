Abschied nach Regionalliga-Aufstieg Andreas Nelte geht mit gemischten Gefühlen

TuS Lintorf – Unitas Haan. Für die Unitas-Handballer endet am Samstag (18 Uhr, Halle Gothaer Str. 23) eine überaus erfolgreiche Oberliga-Saison mit dem Derby in Lintorf. Auch zum Abschluss bleibt die personelle Lage allerdings angespannt, da Trainer David Horscht etlichen angeschlagenen Akteure eine Pause verordnete, andere wiederum im Urlaub sind. Das gilt nicht für Andreas Nelte, der am Samstag zum letzen Mal im Unitas-Trikot aufläuft. Der 42-Jährige verabschiedet sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich bin ja ein ruhiger Typ und brauche etwas länger, aber inzwischen habe ich mich mega gut eingelebt, deshalb fällt es mir doch ziemlich schwer zu gehen. Ich werde mich aber öfter in Haan blicken lassen“, gibt Nelte einen Einblick in seine Gefühlslage. Auf der anderen Seite kehrt der Kreisläufer zu seinem Heimatverein SG Langenfeld zurück und will mit dem Regionalliga-Absteiger erneut in der Oberliga um Punkte kämpfen.