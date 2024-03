Frauen-Handball – Regionalliga Abstieg des Frauen-Teams der Unitas steht jetzt fest

Der Gang in die Oberliga deutete sich schon in den vergangenen Spielzeiten als HSG Adler Haan an – jetzt ist er für das Wernicke-Team Realität.

25.03.2024 , 11:00 Uhr

Julia Nikolic traf zur einzigen Führung der Unitas. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Lars Faßbender