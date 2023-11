Es droht in der Regionalliga ein harter Abstiegskampf Unitas-Frauen sind nach achter Niederlage in Folge Letzter

SC Fortuna Köln – DJK Unitas Haan (Frauen) 30:24 (17:13). (lafa) Die Unitas-Handballerinnen rutschen in der Regionalliga auf den letzten Platz ab. Seit dem 17. September wartet die Mannschaft von André Wernicke auf ein Erfolgserlebnis. „Wir sind uns sicher, wenn wir ein Spiel gewinnen, dann platzt der berühmte Knoten“, sagte der Trainer. Frühzeitig platzten diesmal die Träume von einem Sieg in Köln. „Es galt, den starken Rückraum der Fortuna in den Griff zu bekommen. Das haben wir leider nicht geschafft“, berichtete Wernicke. Vor allem die Kölnerin Hannah Wilhelms traf anfangs nach Belieben. 3:0 stand es nach drei Minuten. „Dann haben wir uns an den Matchplan gehalten und gerade im Zentrum offensiver verteidigt“, sah Wernicke, wie sein Team zum 5:5 ausglich und durch Julia Nikolic mit 6:5 (10.) in Führung ging. „Es ist einfach ärgerlich, dass wir uns dann so um den Lohn bringen“, meinte der Trainer, Die Haanerinnen verschliefen die nächsten zehn Minuten, trafen im Angriff falsche Entscheidungen, schlossen überhastet ab und lagen schnell wieder mit 7:12 zurück.