Handball: Unitas braucht wieder hundert Prozent

Einfach drüber: Domagoj Golec (links) und die Haaner Handballer waren zuletzt im Spitzenspiel gegen Remscheid auf den Punkt genau in Top-Form. In Neukirchen soll jetzt der nächste Sieg her. RP-Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)