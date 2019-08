Fußball : U17-Nationen-Cup steigt vor der Haustür

Angreifer Emrehan Gedikli von Bayer 04 Leverkusen steht im deutschen U17-Kader. RP-Foto: Uwe Miserius. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hilden/Wülfrath Am 5. und 9. September spielt das deutsche Team in Hilden gegen Belgien und Israel. In Wülfrath können sich die Fans am 7. September auf den Klassiker gegen Italien freuen. Die Partien dienen der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Allmählich steigt im Kreis Mettmann das Fußball-Fieber – besser gesagt: das Länderspiel-Fieber. Denn in den Städten Hilden und Wülfrath können sich Sportbegeisterte auf verschiedene U17-Nationalmannschaften freuen. Der Deutsche Fußballbund organisiert den Vier-Nationen-Cup. Neben Ausrichter Deutschland sind Italien, Belgien und Israel mit von der Partie.

In Hilden gehen gleich zwei Begegnungen über die Bühne. Den Auftakt macht am Donnerstag, 5. September, das Spiel der Deutschen gegen Belgien auf dem Naturrasen am Bandsbusch. Am Montag, 9. September, folgt bereits um 11 Uhr die Partie gegen Israel. „Die Auswahl des DFB zeigt, dass wir in Hilden die notwendige Sport-Infrastruktur haben und dass man auch den Fußball-Sport hier wahrnimmt“, sagt Sönke Eichner. Der Sportdezernent ist selbst begeisterter Fußballer. Unterstützung bekommt die Stadt durch den VfB 03, der sich „organisatorisch und logistisch“ einbringt, so Eichner. Für den Hildener Traditionsverein sind die beiden Begegnungen durchaus eine Herausforderung, allerdings haben die Ehrenamtler durch die Ausrichtung der Freundschaftsspiele gegen Fortuna Düsseldorf bereits Erfahrung mit hochkarätigen Fußballveranstaltungen.

Info Tickets gibt es online und an der Tageskasse Tickets für die Partien in Hilden und Wülfrath sind online unter www.dfb.de erhältlich. Ein nicht überdachter Stehplatz kostet vier Euro. Bei Jugendsammelbestellungen sind zwei Euro pro Ticket fällig. Auch an den Tageskassen werden Eintrittskarten verkauft.

Der 1. FC Wülfrath kam bereits im vergangenen Jahr in den Genuss, ein Jugendländerspiel organisatorisch zu begleiten. Jetzt dürfen sich die Fans in der Kalkstadt auf einen Fußball-Klassiker freuen, denn am Samstag, 7. September, spielt Deutschland um 15.30 Uhr im Lhoist-Sportpark am Erbacher Berg gegen Italien. „Wir haben mittlerweile viel Erfahrungen hinsichtlich der Organisation von Veranstaltungen dieser Größenordnung gesammelt und gehen mit großer Freude an die bevorstehende Aufgabe heran“, erklärt FCW-Vorsitzender Michael Massenberg.